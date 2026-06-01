УЗПМ поддержал крупнейший семейный велофестиваль Прикамья

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель современных средств для зимнего и межсезонного содержания дорог под брендом «Бионорд», выступил партнером ежегодного семейного велофестиваля «Велопритяжение», который прошел в поселке Юг Пермского края.

Фестиваль традиционно объединяет профессиональных спортсменов, любителей активного отдыха, корпоративные команды и семьи с детьми. В этом году мероприятие собрало более 500 участников и 4 тыс. гостей из разных уголков Прикамья.

Спортивная программа включала массовые велозаезды, командные эстафеты, детские старты и костюмированный фан-заезд в национальных костюмах. Участникам были доступны дистанции от 400 м до 60 км, в зависимости от возраста и категории.

Трассы пролегали вдоль пруда, лесного массива и улиц поселка Юг. В рамках фестиваля прошел триатлон, объединивший греблю на сапбордах, велогонку и бег. Для гостей работали интерактивные и концертная площадки, мастер-классы, а также детские зоны с беговелами, памп-треком и веревочным парком.

Корпоративная команда УЗПМ «Bionord Energy», в состав которой вошли сотрудники производственных и офисных подразделений компании, приняла участие в эстафетной гонке. Каждый ее участник проехал 15 км, и в итоге коллектив вошел в топ-10 сильнейших команд фестиваля.

Для гостей спортивного праздника УЗПМ организовал работу полевой кухни, горячие обеды на которой получили более 300 человек. На площадке компании также были организованы активности для детей, а фирменный талисман Айсмен, хорошо знакомый участникам мероприятия, традиционно стал одним из главных героев фотосессий и создал праздничную атмосферу для посетителей всех возрастов.

«Мы поддерживаем «Велопритяжение» с момента основания фестиваля и видим, как за эти годы он вырос в одно из крупнейших спортивных событий Пермского края, – отметил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв. – Сегодня проект объединяет людей разных возрастов и интересов, способствует развитию массового спорта и формирует культуру активного семейного отдыха. Для нашей компании участие в таких инициативах является важной частью социальной политики».

УЗПМ на протяжении многих лет поддерживает региональные спортивные и социальные проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни, развитие массового спорта и формирование комфортной городской среды в Пермском крае.

