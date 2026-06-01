Axios: массовый приток мигрантов может помочь демократам выиграть выборы в Техасе

С 2020 года в Техасе появилось около 2,5 млн новых жителей, что сопоставимо с населением штата Нью-Мексико. Это изменило состав электората и внесло неопределенность в предвыборную сенатскую кампанию этого года, пишет портал Axios.

Более двух третей этого прироста обеспечили люди, переехавшие из других американских регионов или из-за рубежа. Только в 2025 году Техас принял почти 400 тыс. новых жителей, обогнав по темпам роста все остальные штаты. Общее население достигло 31,7 млн человек. Из 265 тыс. внутренних мигрантов, обосновавшихся в штате с июня 2024 по май 2025 года, 14% прибыли из традиционно демократической Калифорнии, отмечает портал.

Долгое время республиканцы удерживали контроль над Техасом (с 1994 года) за счет сильной поддержки в сельских районах и пригородах, а также недавних успехов в борьбе за голоса латиноамериканцев. Теперь лояльность каждой из этих групп оказалась под вопросом. Дальние пригороды быстро растут и стирают прежние электоральные границы, а новые жители не разделяют консервативных взглядов «старого Техаса».

Ситуацию осложняет и растущее неодобрение деятельности президента США Дональда Трампа среди латиноамериканцев в регионе. Опрос, проведенный UnidosUS / BSP Research / Shaw & Co., показал, что уровень неодобрения к президенту вырос до 67%. При голосовании за членов Палаты представителей демократы в этой группе обходят республиканцев со счетом 54% против 28%. Изменения электората могут перевернуть политическую математику в типично прореспубликанском Техасе, заключает Axios.

