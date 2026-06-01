В городе под Нью-Йорком ввели комендантский час из-за беспорядков у иммиграционного центра

В городе Ньюарк штата Нью-Джерси (находится в 20 км от Нью-Йорка) ввели комендантский час на территории вокруг центра содержания иммигрантов под стражей. Власти пошли на это из-за столкновений между силовиками и протестующими, которые не прекращаются с конца мая, передает Associated Press.

Массовые протесты возле центра не утихают с 22 мая. Они вспыхнули после того, как находящиеся внутри мигранты объявили голодовку. По словам правозащитников, поводом стали невыносимые условия содержания: заключенным выдавали просроченную еду с червями, отказывали в медицинской помощи и подвергали бесчеловечному обращению.

Ситуация возле центра содержания обострилась в выходные, когда радикально настроенные активисты в масках начали крушить защитные барьеры, поджигать автомобильные шины и забрасывать правоохранителей посторонними предметами, из-за чего полиции пришлось применить конные патрули и тактические щиты.

29 мая федеральные агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), которые до этого несколько дней противостояли толпе, покинули объект. Охрану периметра и контроль над протестной зоной полностью взяла на себя полиция штата Нью-Джерси.