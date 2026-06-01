Мэрия определила статьи финансовой помощи БК «Парма» на ближайшие три года
Мэрия Перми утвердила статьи расходов, на которые предполагается направить дополнительные средства для возмещения затрат баскетбольного клуба «Парма». Постановление опубликовано на сайте администрации Перми. В ближайшие три года на поддержку клуба из городского бюджета будет направлено по 100 млн руб. ежегодно.
Согласно опубликованному мэрией постановлению, наиболее затратная часть финпомощи бюджета — оплата труда персонала и спортсменов баскетбольной команды. В 2026 году сумма составит 46,8 млн руб., а в 2027 и 2028 годах вырастет до 51,8 млн руб. Вторая по объему статья затрат — техническое обеспечение мероприятий игровым, вспомогательным, световым и звуковым оборудованием, видеооборудованием, охраной, медицинской помощью составит 27,6 млн руб., а в последующие два года снизится до 22,7 млн руб. Также предполагается снижение затрат на питание спортсменов: в 2026 году затраты на эту статью расходов составят 2,6 млн руб., а в 2027 и 2028 годах расходы сократят ся до 2 млн руб.
«Парма» выступает в Единой лиге ВТБ с 2016 года. Бюджет пермского клуба в сезоне-2024/2025 составлял 537 млн руб.