Силы ПВО за ночь сбили над Россией 72 БПЛА

В период с 20:00 мск 31 мая до 7:00 1 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 72 беспилотника самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Воронежской области сбили 12 дронов над шестью районами, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области уничтожено два десятка БПЛА над городами Каменск-Шахтинский и Волгодонск, а также восемью районами. В Брянской области тоже обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.