Челябинская область попала в топ-20 регионов по благосостоянию семей в 2025 году

По итогам 2025 года потенциально возможный остаток средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в Челябинской области составлял 51,7 тыс. руб. в месяц. По этому показателю регион занял 20-е место среди субъектов страны в рейтинге «РИА Новости».

Среднестатистическая семья с одним ребенком на Южном Урале после минимальных расходов будет иметь на руках 70,5 тыс. руб. в месяц. Год назад у местных жителей, имеющих двоих детей, после обязательных расходов оставалось 37,3 тыс. руб., с одним ребенком — 55 тыс. руб. Тогда регион был на 22-й позиции в рейтинге.

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий (остаток с двумя детьми — 141,4 тыс. руб.; с одним ребенком — 163,1 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский (102,6 тыс. руб.; 122,4 тыс. руб.) автономные округа, а также Магаданская область (95 тыс. руб.; 119,4 тыс. руб.). Последние места заняли республики Ингушетия (-13,4 тыс. руб.; 6,2 тыс. руб.), Чеченская (-13,2 тыс. руб.; 6 тыс. руб.) и Кабардино-Балкарская (-9,9 тыс. руб.; 10,8 тыс. руб.).

Виталина Ярховска