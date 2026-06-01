Объем экспорта Южной Кореи в мае вырос в полтора раза до рекордных $87,8 млрд

Минторг Южной Кореи в мае зафиксировал рекордный рост экспорта. Его объем увеличился на 53% к маю прошлого года и достиг нового месячного максимума в $87,8 млрд. Драйвером роста служит спрос на полупроводники, вызванный развитием мировой инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), сообщает в понедельник агентство «Рёнхап».

Экспорт чипов за отчетный месяц вырос почти в 2,7 раза в годовом исчислении — до рекордного месячного уровня в $37,2 млрд. В частности, объем поставок оперативной памяти D-RAM вырос в 4,7 раза (до $18,6 млрд), а флэш-памяти NAND — более чем втрое (до $1,7 млрд).

Поставки за рубеж компьютеров увеличились в 3,9 раза (до $4,18 млрд) благодаря мировому спросу на твердотельные накопители для серверов ИИ. Экспорт оборудования беспроводной связи и дисплеев увеличился на 12,6% (до $1,46 млрд) и 9,4% (до $1,47 млрд) соответственно.

Совокупная стоимость поставок нефтепродуктов увеличилась на 46,6%, до $5,25 млрд, несмотря на снижение объема на 23,8% на фоне роста цен на сырье из-за американо-израильской войны против Ирана. Экспорт бензина и дизельного топлива, которые находятся под контролем правительства, в мае сократился на 31,1% и 24,3% соответственно в годовом исчислении, а вывоз керосина упал почти до нуля (на 99,9%).

С другой стороны, экспорт автомобилей сократился на 5,9% (до $5,83 млрд). Среди причин указаны последствия тарифной политики США.

В разбивке по странам назначения экспорт в Китай в мае вырос в 1,8 раза (до $18,9 млрд). Экспорт в США — почти в 1,6 раза (до $15,97 млрд), в страны АСЕАН — на 58,4% (до $15,85 млрд), в страны Евросоюза — на 2,4% (до $6,19 млрд). Вместе с тем спад отмечен в поставках на Ближний Восток — на 7,7% (до $1,27 млрд). В частности, экспорт автомобилей в этот регион сократился на 27%.

Импорт страны в мае вырос на 20,8%, до $60,8 млрд. Положительное сальдо торгового баланса составило $26,95 млрд.

Эрнест Филипповский