Действующие депутаты Госдумы РФ выиграли праймериз в Новосибирской области

В регионах Сибири «Единая Россия» (ЕР) подвела итоги предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ. Они опубликованы на сайте праймериз.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Новосибирской области в трех одномандатных округах победили действующие депутаты Олег Иванинский (Новосибирский №137), Дмитрий Савельев (Центральный №138) и Виктор Игнатов (Барабинский №140). В Искитимском округе №139, который сейчас представляет в Госдуме справоросс Александр Аксененко, наибольшее число голосов набрал индивидуальный предприниматель Дмитрий Селезнев.

В соседней Омской области в Омском округе №141 наибольшее число голосов набрал сенатор от законодательного собрания региона Дмитрий Перминов. В Москаленском округе №142 выиграл депутат омского горсовета Андрей Бондаренко. В Любинском округе №143 — действующий депутат Андрей Антропенко, который в 2021 году избирался по партсписку.

При голосовании за партсписок победу в Новосибирской области одержал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Вторым стал член генсовета партии, участник СВО Владимир Сайбель. В Омской области успех сопутствовал мэру Омска Сергею Шелесту. На втором месте оказался помощник губернатора Омской области Виталия Хоценко, участник СВО Андрей Тимошенко.

Напомним, в 2021 году ЕР свела в одну региональную группу своего партсписка кандидатов от Новосибирской и Омской областей. Тогда по нему смогли пройти в Госдуму двое — Александр Жуков и Андрей Антропенко.

Валерий Лавский