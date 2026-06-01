Министр строительства Приангарья перешел в правительство Забайкальского края

И. о. заместителя председателя правительства Забайкальского края назначен Алексей Емелюков. Он приступил к своим обязанностям 1 июня, сообщило правительство региона. Ранее занимавший этот пост в статусе и. о. Михаил Заиченко освобожден от должности по собственному желанию.

Фото: пресс-служба правительства иркутской области

Уроженец Иркутской области Алексей Емелюков долгое время работал в структурах власти этого региона. В 2022 году он был назначен заместителем министра строительства, в 2023-м — первым заместителем министра. С февраля прошлого года работал министром строительства Приангарья.

На сайте иркутского минстроя указывается, что полномочия министра исполняет его первый заместитель Алексей Изотов.

Александра Стрелкова