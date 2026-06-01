Максим Афанасьев поручил разработать развитие квартала в центре Тюмени

По поручению главы Тюмени Максима Афанасьева специалисты провели анализ территории в границах улиц Комсомольская — Челюскинцев — Осипенко — Профсоюзная, о чем он рассказал в своем канале в Max. Они проработали предложения, направленные на улучшение территории и ее градостроительного потенциала.

Фото: канал Максима Афанасьева в Max

До конца сентября будут подготовлены градостроительные решения, визуализация объектов и определены параметры благоустройства. В ходе осмотра градоначальник отметил необходимость наведения порядка собственниками участков и уборки мусора и сухостоя. Департамент городского хозяйства уже привел в порядок зеленые насаждения, а в 2025 году возле ДК «Нефтяник» высадили 71 куст сирени. В 2026 году запланирована посадка 24 саженцев деревьев по улице Осипенко, включая 16 лип и восьми яблонь, а также шести лип по улице Комсомольской. Эти меры направлены на улучшение градостроительного потенциала района.

«Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта предложены меры по обеспечению безопасности дорожного движения по ул. Комсомольская. Нарушения ПДД, включая парковку вторым рядом, будут фиксироваться мобильным комплексом "Дозор-3М"»,— рассказал господин Афанасьев. Рассматривается возможность введения одностороннего движения на отдельных участках, что позволит повысить пропускную способность улиц.

Ирина Пичурина