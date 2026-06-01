Прикамские праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму выиграли действующие депутаты и экс-сенатор

«Единая Россия» опубликовала результаты предварительного голосования по выборам в Государственную думу. В праймериз по федеральному округу победил бывший сенатор Совета Федерации от Прикамья Андрей Климов, набравший более 49,5 тыс. голосов. На втором месте оказалась учитель пермской школы №47 Елена Гущина (36,7 тыс. голосов), на третьем — участник СВО, директор центра дополнительного образования в Ильинском Денис Катаев (29,4 тыс. голосов).

В Пермском одномандатном избирательном округе №62 с большим отрывом победил депутат Госдумы Антон Немкин с результатом 18,9 тыс. голосов. Его ближайший конкурент, предприниматель Павел Бурков, получил 5,8 тыс. голосов. Первое место в Чусовском одномандатном избирательном округе №63 занял также действующий депутат нижней палаты парламента Роман Водянов. За него проголосовали 17,5 тыс. человек. На втором месте — учитель яйвинской школы Светлана Майорова (3 тыс. голосов).

В Кудымкарском одномандатном избирательном округе №65 первым стал депутат законодательного собрания Прикамья, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский. Его результат — 16,7 тыс. голосов. Вторым стал участник СВО из Кочевского муниципального округа Дмитрий Пономарев (4,4 тыс. голосов).

На праймериз по Кунгурскому одномандатному округу №64 заявились сразу три публичных политика: депутаты Госдумы Ирина Ивенских и Дмитрий Скриванов, а также заместитель председателя правительства Прикамья Дмитрий Самойлов. В итоге победу с результатом 13,2 тыс. голосов одержала госпожа Ивенских. Вторым стал сотрудник муниципального казенного учреждения из Пермского округа Дмитрий Аликин. Господин Скриванов занял четвертое место с результатом 3 тыс. голосов. Дмитрий Самойлов оказался седьмым, получив 2,3 тыс. голосов.