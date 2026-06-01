В ДТП в Прикамье погибли трое детей

Вечером 31 мая на автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Прикамью. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «МАН» на 113 км автодороги не учел дорожные и метеорологические условия и допустил занос на полосу, предназначенную для встречного движения. Так произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус» под управлением женщины 1982 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Ларгус» и три несовершеннолетних пассажира 2010, 2013 и 2016 года рождения погибли, еще одна пассажирка 2019 года рождения получила травмы. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Суксунского района.