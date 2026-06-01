CNN: Иран восстановил большую часть ракетных баз с помощью бульдозеров и самосвалов

Власти Ирана с помощью бульдозеров и самосвалов смогли разблокировать 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных базах, которые ранее подверглись ударам со стороны США и Израиля. Как сообщает CNN, ссылаясь на собственный анализ спутниковых снимков, дороги к военным объектам уже отремонтированы, а на некоторых участках даже заново уложен асфальт.

По оценкам американской разведки, Иран стремительно восстанавливает ключевой военный потенциал: возобновляет производство беспилотников, заменяет уничтоженные пусковые установки и производственные мощности. Как полагает старший научный сотрудник Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета Тимур Кадышев, произошедшее «выявляет сложность применения военных мер против Ирана». Он отмечает, что для нанесения ударов по базам и обрушения входов в них использовалось очень сложное и дорогостоящее оружие, а восстановление было произведено с помощью простейшей техники — «всего лишь бульдозеров».

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл не ответил на конкретные вопросы о результатах расследования CNN. Он заявил, что «вооруженные силы Америки являются самыми мощными в мире и обладают всем необходимым для выполнения задач в то время и в том месте, которые выберет президент».

Влад Никифоров