Суд признал незаконным назначение директора в близкой к пермскому депутату компании

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковое заявление депутата пермской гордумы Дмитрия Федорова к АО «Нефть Прикамье» и Елене Быстровой. В конце декабря прошлого года господин Федоров потребовал признать недействительным решение участника общества о назначении госпожи Быстровой генеральным директором ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Истец указал, что АО «Нефть Прикамье» своим единоличным решением без извещения господина Федорова назначило на должность гендиректора ООО «ЗУТК» Елену Быстрову. При этом сам Дмитрий Федоров является равноправным совладельцем общества. В итоге суд решил признать это решение недействительным и исключить из ЕГРЮЛ сведения о госпоже Быстровой как о руководителе ЗУТК.

Иску депутата предшествовал другой судебный спор. В июле 2024 года АО «Нефть Прикамья», которому принадлежит 50% долей в ЗУТК, обратилось в суд с заявлением об исключении Дмитрия Федорова (также 50% долей) из числа участников ООО. До этого в отношении господина Федорова было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 5 мая 2022 года депутат организовал изготовление протокола общего собрания участников ЗУТК от 20 апреля, которые, согласно документу, решили назначить его директором. Фактически никакого собрания не проводилось. В этих действиях был усмотрен состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 185.5 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела Дмитрий Федоров свою вину категорически отрицал. Позже уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В итоге первая и апелляционная инстанции требования АО «Нефть Прикамья» удовлетворили. Осенью прошлого года кассация эти решения отменила и приняла новый судебный акт. В удовлетворении требований к Дмитрию Федорову было отказано.