Владелец прикамского химкомбината кратно нарастил прибыль

Владеющее 100% долей березниковского химкомбината «Сода-Хлорат» — ООО «Карго» — опубликовало финансовую отчетность. Согласно ей, чистая прибыль компании составила 4,33 млрд руб. Это рекордная прибыль для организации, годом ранее этот показатель составил 1,436 млрд руб. (рост 202%). Данные о выручке и себестоимости продаж в Rusprofile отсутствуют. Дивиденды ООО в 2025 году составили 5,1 млрд руб.

Учредителем ООО «Карго» является АО «Росхим». Компания приобрела этот актив у бизнесменов Юрия Борисовца и Геннадия Шутикова в июне 2024 года, тем самым получив контроль над березниковским химкомбинатом.

Отметим, что ООО «Сода-Хлорат» не раскрывает бухгалтерскую отчетность с 2023 года. Тогда компания показала выручку в размере 6 млрд руб., и чистую прибыль 1,6 млрд руб.