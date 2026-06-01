Президент Сирии созвонился с Трампом и попросил снять санкции

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Руководители государств обсудили последние события и ситуацию на Ближнем Востоке. Господин аш-Шараа также сказал своему коллеге, что снятие американских санкций очень поможет Сирии.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сирии Ахмед аш-Шараа

Отмена оставшихся санкций будет основным шагом для возобновления активности сирийской экономики и улучшения условий жизни граждан, сказал президент. Господин аш-Шаара также уверил что это поможет привлечь инвестиции в регион, передает его слова пресс-служба канцелярии сирийского президента в соцсети X.

В ведомстве сообщили, что Дональд Трамп в ответ выразил заинтересованность в том, как развиваются события в регионе, и подчеркнул важность стабильности процессов восстановления Сирии. Политики договорились созваниваться в будущем.

Большая часть жестких американских санкций против Сирии была отменена после падения режима Башара Асада. Тогда была разрешена передача сирийской стороне американских товаров и технологий гражданского назначения. Часть санкций продолжает действовать.

Как отмечает Reuters, Вашингтон планирует сохранять точечные санкции против самого Асада, его окружения, людей, причастных к нарушениям прав человека, а также контрабандистов наркотиков и других лиц, дестабилизирующих регион. При этом сейчас власти США пересматривают статус Сирии как государства — спонсора терроризма, который накладывает жесткие ограничения на финансовые операции, оборонный экспорт и получение американской помощи.

