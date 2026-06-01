Си Цзиньпин потребовал от чиновников осваивать передовые технологии

Председатель КНР Си Цзиньпин опубликовал программную статью, посвященную стратегическому планированию и развитию отраслей будущего. Содержание материала, вышедшего в 11-м номере ведущего журнала ЦК КПК «Цюши», передает агентство «Синьхуа».

В статье глава КНР потребовал от чиновников всех уровней «наращивать знания в области передовой науки и техники, повышать профессиональную компетентность, разбираться в специфике отраслей и принимать обдуманные решения».

В публикации отмечается, что развитие инновационных секторов критически важно для удержания инициативы в глобальной экономике, формирования производительных сил нового качества и повышения уровня жизни населения. В качестве ключевых направлений китайский председатель выделил квантовые технологии и биопроизводство, призвав «укреплять промышленную координацию для обеспечения взаимодополняемости и взаимного усиления отраслей будущего, нарождающихся и традиционных индустрий».

Также в статье господин Си потребовал увеличить количество технологических прорывов в приоритетных областях, усилить стратегическое, перспективное и системное планирование фундаментальных исследований. Он указал на необходимость ускоренного внедрения научно-технических достижений. Среди других приоритетов названы оптимизация налогово-бюджетной политики, госзакупки, активное финансирование науки и эффективная кадровая работа.

Эрнест Филипповский