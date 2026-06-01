Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ снизится в 3,5 раза в июне

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России снизится в 3,5 раза — с 4 650 рублей за тонну в мае до 1 337,5 руб. в июне, сообщает Министерство сельского хозяйства. При этом экспортная пошлина на подсолнечный шрот останется равна нулю.

Как передает «Интерфакс», новый размер пошлин рассчитали на основе индикативных цен, которые составили $1 292,3 за тонну для масла (в мае — $1 291,8) и $200,3 за тонну для шрота (в мае — $1 96,1).

Размер сбора вычисляется как 70% от разницы между базовой ценой и индикативной, которая представляет среднее арифметическое рыночных цен за прошедший месяц. Сейчас базовая ставка для масла зафиксирована на уровне 90 750 руб. за тонну, для шрота — 17 463 руб.

Демпферный механизм в экспорте подсолнечного масла работает в России с сентября 2021 года. Летом 2022 года расчет пошлин перевели из долларов в рубли. В августе 2024 года действие этих плавающих сборов продлили до сентября 2026 года, а в октябре 2025 года — до конца августа 2028 года.