В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана

Ночью и утром 1 июня в Москве и Подмосковье ожидается туман, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.

Согласно прогнозам, туман будет сильнее всего с полуночи до 10:00 1 июня, видимость составит 200-500 м. В Городском хозяйстве Москвы водителям автомобилей рекомендовали внимательнее соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Ночью 1 июня осадков в московском регионе не будет. Температура воздуха опустится до 7-9 градусов в столице и до 4-9 градусов по области. Днем воздух прогреется до 18-20 градусов в Москве и до 16-21 градуса в Подмосковье.