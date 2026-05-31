ТАСС сообщил о гибели двух человек на стройплощадке на севере Москвы

В Москве на стройплощадке погибли два человека и один пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Что именно произошло, не уточняется.

Собеседник агентства добавил, что один из погибших скончался на месте происшествия, другой — уже в больнице. Проводится проверка, добавил он.

По данным агентства «Москва», на площадке погиб один человек, и еще один пострадал. Несчастный случай произошел во время электромонтажных работ, сказал источник СМИ.

В пресс-службу ГУ МВД Москвы информация о происшествии не поступала, сообщили «Ъ» в ведомстве.

Стройплощадка, где случилось происшествие, находится на Ленинградском проспекте, д. 35, отмечает агентство «Москва». По этому адресу находится жилой шестиэтажный дом.