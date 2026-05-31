Часть Запорожья и Херсонской области были обесточены после аварии

Девять округов Херсонской области были обесточены из-за аварии из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Без электричества также осталась значительная часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По словам господина Сальдо, отключения есть в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Нижнесерогозском, Горностаевском, Каховском и Новокаховском округах. Критически важная инфраструктура продолжает работать.

Госкомпания «Вода Запорожья» предупредила о возможных перебоях в водоснабжении из-за аварийных отключений. «Подача воды будет возобновлена после полного восстановления стабильного электропитания в населенных пунктах области»,— указано в сообщении. Как сообщил господин Балицкий, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.