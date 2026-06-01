Минспорта Башкирии закупит у белорецкого бизнесмена тренажеры за 45 млн рублей

Министерство спорта Башкирии подписало с индивидуальным предпринимателем Ренатом Халиловым контракт на поставку спортивного инвентаря для строящихся спортивных площадок в 15 районах и городах республики. По данным портала госзакупок, стоимость контракта превысила 45,7 млн руб. Около 39,8 млн руб. заказчик оплатит за счет федеральной субсидии, остальную часть — из регионального бюджета.

В общей сложности минспорта заказало 26 видов инвентаря по 15 штук — гимнастические скамьи, тренажеры, стойки, специальные площадки, турники, брусья, помосты и другие снаряды. Оборудованием будут оснащены открытые площадки в Кумертау, Октябрьском, Мелеузе, Сибае, а также Чекмагушевский, Белорецкий, Дюртюлинский, Шаранский, Бурзянский, Баймакский, Калтасинский, Мечетлинский, Зилаирский, Бижбулякский и Чишминский районы.

Ренат Халилов как индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Белорецке. Он поставляет и оснащает детские и спортивные площадки для муниципальных и государственных учреждений в разных регионах России как минимум с 2019 года. По данным Rusprofile, портфель таких контрактов со 139 заказчиками составляет 148 млн руб.

Идэль Гумеров