Индонезийский министр прибыл в Москву для переговоров с Патрушевым

Министр-координатор по вопросам инфраструктуры и регионального развития Индонезии Агус Харимурти Юдойоно прибыл в Москву для консультаций с помощником президента России и председателем Морской коллегии Николаем Патрушевым. Об этом сообщили в пресс-службе коллегии, передает ТАСС.

Господин Юдойоно примет участие во втором раунде российско-индонезийских переговоров о взаимодействии в морской сфере, отмечается в публикации. Индонезийский министр также посетит одно из судостроительных предприятий и отраслевое образовательное учреждение, а также проведет рабочие встречи с главами ведомств и организаций, связанных с морской сферой. Затем господин Юдойоно направится в Санкт-Петербург и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Первый раунд консультаций России и Индонезии о морском сотрудничестве прошел в октябре 2025 года в индонезийской столице Джакарта. Тогда стороны обсудили сотрудничество в сфере морской инфраструктуры и судоходства, совместное развитие международных транспортных коридоров. Особое внимание делегации уделили образовательному сотрудничеству, стажировкам и практикам по морским специальностям.