Движение на красной линии метро Москвы восстановили после локальной неисправности

Движение поездов на Сокольнической линии московского метрополитена приостанавливали из-за неисправности. Сейчас график движения восстановлен. Об этом сообщил столичный дептранс в Telegram.

Движение перекрывали от станции «Комсомольская» до станции «Бульвар Рокоссовского». Как отметили в ведомстве, локальную неисправность самостоятельно устранил машинист. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.

Telegram-канал «112» сообщал, что в одном из поездов метрополитена произошло задымление. Пассажиров вывели из поезда, отмечалось в публикации.