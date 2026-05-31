Новый препарат почти вдвое увеличил срок жизни больных раком поджелудочной железы

Международная группа исследователей добилась прорыва в лечении одного из самых смертоносных видов рака — рака поджелудочной железы. Согласно данным, опубликованным в New England Journal of Medicine, экспериментальный препарат daraxonrasib в форме таблеток почти вдвое увеличил продолжительность жизни пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, чей организм перестал реагировать на другие виды химиотерапии.

Результаты исследования, в котором участвовали 500 человек, показали, что новый препарат дает значительно меньше тяжелых побочных эффектов по сравнению с традиционной химиотерапией.

Его действие основано на блокировке мутированного белка, который стимулирует рост опухоли более чем в 90% случаев рака поджелудочной железы. Ранее этот механизм оставался неуязвимым для лекарственного воздействия.

Хотя препарат не излечивает рак полностью, его уже называют огромным шагом вперед и переломным моментом в онкологии, сообщает Reuters. Он дает пациентам не только дополнительные месяцы жизни, но и шанс на улучшение качества жизни и уменьшение числа тяжелых осложнений. Специалисты выражают надежду, что новая терапия положит конец периоду застоя в борьбе с агрессивным заболеванием.

Екатерина Наумова