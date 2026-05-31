Число пострадавших при атаке БПЛА на Херсонскую область выросло до 11 человек
Число пострадавших при ударе беспилотников по Геническу Херсонской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram.
Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, рассказал губернатор. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее пресс-секретарь главы региона Владимир Василенко сообщал, что в результате удара погиб ребенок 2020 года рождения, еще пять человек были ранены. При атаке повреждения получили два многоквартирных дома и шесть легковых автомобилей.