WSJ: ООН находится на грани банкротства из-за задержек платежей США и Китаем

Организация Объединенных Наций находится на грани «финансового коллапса», поскольку США и Китай — на которые приходится 42% поступлений в бюджет — задерживают платежи, сообщает издание The Wall Street Journal. Согласно заявлениям ООН, если ситуация не изменится, средства у организации закончатся уже к середине августа.

Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке

По данным издания, задолженность США перед организацией составляет $4 млрд. Администрация президента Дональда Трампа в ходе борьбы с расточительными, по ее оценке, расходами вышла из нескольких десятков программ ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вашингтон ставит свою дальнейшую поддержку в зависимость от сокращения расходов организации, включая снижение численности персонала и внедрение машинного перевода, отмечает издание.

Китай — второй крупнейший донор ООН — называет себя главным защитником организации и «фактическим лидером по финансовым взносам», отмечает WSJ. При этом, по данным издания, его долг достигает $455 млн. Пекин обещает выполнить свои финансовые обязательства, указывается в публикации.

На заработную плату сотрудников ООН приходится около 70% ее расходов, сообщают журналисты. При этом организация уже провела масштабное сокращение расходов. Секретариат закрыл часть офисов, упразднил три тысячи должностей, сократил часы работы переводчиков, сообщают журналисты.