Бюджет Башкирии заплатит до 7,7 млн рублей за концерт Фогеля, Кравца и BABY Ti
Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив, подведомственный министерству молодежной политики Башкирии, ищет подрядчика для организации концерта в День молодежи на набережной реки Белой. Исполнитель должен будет подготовить выступление хедлайнеров мероприятия — певцов Фогеля, Марата Яруллина, Кравца и BABY Ti.
Певец Фогель (Роберт Черникин) должен будет спеть на День молодежи в Уфе
Подрядчик согласует с заказчиком ведущего мероприятия, обеспечит предварительную репетицию и саундчек. Он должен будет взаимодействовать с организаторами мероприятия по вопросам PR-кампании события и позиционирования артистов. Выступление каждого артиста будет длиться не менее 45 минут.
Начальная стоимость контракта составляет около 7,7 млн руб. Закупку оплатит бюджет Башкирии.
Концерт в честь Дня молодежи пройдет 27 июня.