Пять нападающих покинули «Салават Юлаев»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расстался с нападающими Денисом Яном, Александром Хохлачевым, Владимиром Бутузовым, Петром Хохряковым и Артемом Пименовым. Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Владимир Бутузов (в центре) не смог стать основным нападающим «Салавата Юлаева»

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Денис Ян — воспитанник нижегородского хоккея. В Уфу он переехал в сезоне 2024/2025. В первый год выступлений за «юлаевцев» он провел с учетом плей-офф 78 матчей, в которых заработал 30 очков, забросив 20 шайб и отдав 10 голевых передач. Второй сезон выдался не столь успешным: нападающий сыграл всего в 42 матчах, отметившись 12 (8+4) очками.

Александр Хохлачев начал карьеру в московском «Спартаке», с тех пор играл за петербургский СКА, хабаровский «Амур», омский «Авангард», «Сочи» и тольяттинскую «Ладу». В начале сезона 2025/2026 Хохлачев перешел в «Салават Юлаев»: здесь он сыграл в 36 матчах и заработал 15 (9+6) очков.

Владимир Бутузов, большая часть карьеры которого связана с новосибирской «Сибирью», примкнул к уфимцам в середине сезона 2025/2026. В 21 матче за «юлаевцев» у него шесть (1+5) очков.

Петр Хохряков занимает 30-е место среди всех полевых игроков Континентальной хоккейной лиги по числу проведенных матчей: таковых у него 799. В лиге он выступает с момента ее основания в 2008 году. С тех пор он защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», СКА, «Авангарда», челябинского «Трактора» и «Амура». Нападающим «Салавата Юлаева» он становился в два захода: за Уфу он играл с 2018 по 2022 год, а затем — с 2024 по 2026 год. В составе «Салавата Юлаева» у Хохрякова 329 матчей и 71 очко (31+40).

Спортивный путь Артема Пименова начался в спортивной школе «Салавата Юлаева». Он успел поиграть за молодежную уфимскую команду «Толпар» и за нефтекамский «Торос». В 2019 году нападающий впервые сыграл за основную хоккейную команду Башкирии. В общей сложности в КХЛ он провел 299 матчей, в которых забросил 21 шайбу и отдал 47 голевых передач.

Контракты «Салавата Юлаева» с этими пятью игроками истекли 31 мая. О дальнейшем пути хоккеистов пресс-служба клуба умалчивает.

