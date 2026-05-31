При раскопках в центральном Египте нашли руины древнего храма и часть статуи Афродиты

При раскопках в провинции Бени-Суэйф в центральной части Египта археологи обнаружили руины дорического храма и голову статуи Афродиты. Об этом рассказала пресс-служба египетского министерства туризма и древностей, сообщает «РИА Новости».

Как уточняется, объекты обнаружили в районе Ихнасия-эль-Мадина, где во времена Древнего Египта располагался античный город Гераклеополь. Специалисты нашли пристройки к римской базилике, руины дорического храма и голову статуи богини любви и красоты Афродиты, сделанную из мрамора.

Кроме того, археологи обнаружили каменный блок с именем фараона Сенусерта III, правившего в XIX веке до нашей эры, а также картуш (декоративный элемент) с именем божества Осириса-Нарефа. Оно почиталось в городе во времена Древнего Египта, включая эпоху Птолемеев, рассказали в министерстве.

Гераклеополь — один из важнейших археологических объектов в Египте. Его древнеегипетское название — Нен-Несу. Город был столицей Нижнего Египта во время правления IX и X династий. Позже он был главным городом XX нома (административной единицы) Верхнего Египта. Город процветал и в греко-римский период.