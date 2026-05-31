Футболисты «Сибири» пропустили два гола с пенальти и проиграли «Машуку-КМВ»

В группе «Золото» Второй футбольной лиги после прошедшего 31 мая 16-го тура вновь сменился лидер. «Сибирь» проиграла в Ессентуках пятигорскому «Машуку-КМВ» и отступила на вторую строчку в турнирной таблице.

Новосибирцы пропустили во втором тайме два мяча с пенальти и уступили в итоге со счетом 0:2. Значительную часть второй половины игры гости провели в меньшинстве после удаления Георгия Зотова за два предупреждения.

«Главный судья сегодня с таким, знаете, почтением и добротой относился к команде хозяев. Но не хотелось бы это комментировать, а хотелось сакцентировать внимание на хорошем: несмотря на то что мы остались в меньшинстве, мы все-таки продолжили атаковать, играть смело»,— подвел итог матча главный тренер «Сибири» Вячеслав Комков.

На первую строчку в таблице вернулся «Ленинградец», обыгравший в гостях ивановский «Текстильщик» (2:0). Перед двумя заключительными турами первенства у него 30 очков, у «Сибири» — 28. 27 очков набрал московский «Велес» после победы над миасским «Торпедо» (3:2), 26 осталось у «Текстильщика».

Валерий Лавский