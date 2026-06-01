Мединский призвал ввести госконтроль качества в кино

Российская киноиндустрия нуждается в усилении контроля качества со стороны государства, заявил помощник президента, секретарь совета по культуре и искусству Владимир Мединский в интервью журналу «Эксперт». По его словам, сейчас в отрасли слишком много бюджетных средств при недостатке рыночных механизмов.

«В результате имеем груду посредственных кинопродуктов. Государство хочет как лучше. Но — не получается следить за качеством. А контроль должен быть на всех этапах: идея, сценарий, съемки, реализация», — заявил Владимир Мединский.

Помощник президента привел в пример устройство советского кинопроизводства. «Не идеализирую советскую цензуру, но от нее была несомненная художественная польза, — отметил господин Мединский. — Халтуру не пропускали в прокат». Он призвал поступать по такому же принципу: если продюсер создал на государственные деньги низкопробное кино, принимать его нельзя. «Снял барахло — переделывай», — резюмировал помощник президента.