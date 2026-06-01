Предварительный подбор

“Ъ” продолжает рассказывать об основных событиях партийной жизни и о том, как они могут повлиять на результаты сентябрьских выборов в Госдуму. Главной новостью прошедшей недели стало завершение предварительного голосования «Единой России», по результатам которого единороссы определят своих кандидатов. Но вопросам, напрямую связанным с предстоящей кампанией, уделили особое внимание и другие думские партии.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ На предварительное голосование единороссы шли как на праздник (на фото — глава оргкомитета праймериз Александр Карелин и Герой России Людмила Болилая)

Праймериз «Единой России» (ЕР), стартовавшие утром 25 мая, завершились вечером 31-го. Их официальные итоги в партии подведут на этой неделе, но об одном рекорде единороссы отчитались еще в прошлую пятницу, когда количество избирателей, зарегистрировавшихся для участия в процедуре, превысило 12,1 млн человек. Это почти 11% от списочного состава россиян, имеющих право голоса (111,2 млн, по данным Центризбиркома на 1 января 2026 года). Непосредственно в голосовании за сутки до его окончания поучаствовали 9,8 млн выборщиков, сообщил вечером 30 мая секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев.

Другим важным для единороссов событием стал очередной отчетный форум, прошедший во Владивостоке. Его участники обсудили вопросы развития Дальнего Востока и Арктики (сделав акцент на реализованных там при содействии ЕР «грандиозных проектах») и собрали новый пакет предложений в «народную программу», с которой партия пойдет на осенние выборы. А тот же господин Якушев, отвечая на критику оппонентов по поводу бессмысленности подобных форумов, заверил, что единороссы на них «не балду пинают», а занимаются «реальной работой, которая дает основу для дальнейшего движения вперед».

В конкретную предвыборную повестку все глубже погружаются и другие парламентские партии. Так, «Справедливая Россия» (СР) начала публичное обсуждение своей программы, идеи для которой ранее рассматривались на заседаниях президиума и экспертного совета СР. Все предложения пока сведены в восемь блоков (поддержка участников СВО, демография, борьба с ростом цен и тарифов ЖКХ, образование, здравоохранение и т. д.). Из них, как пояснил лидер СР Сергей Миронов, нужно будет выделить пять-шесть «ключевых вещей», из которых избиратель должен будет запомнить хотя бы три.

«Новые люди», которые в рейтинге ВЦИОМа вернулись на чистое второе место (см. график), тоже поделились некоторыми выборными планами. По словам их лидера Алексея Нечаева, партия намерена выдвинуть в Госдуму десять ветеранов СВО, а также людей, которые «не были на фронте, но производят технику для фронта». Кроме того, на прошлой неделе «новые» поработали с более привычной для себя аудиторией, учредив премию для предпринимателей («тех, кто, строя бизнес, меняет жизнь вокруг») и дав старт всероссийской неделе подготовки к ЕГЭ (получить бесплатные консультации выпускники и их родители смогут на специальных площадках в вузах и торговых центрах).

Наконец, КПРФ также готовится подвести итоги собственных праймериз (проект «Народный кандидат»), а пока проводит точечные мероприятия по ключевым пунктам своей предвыборной программы. Наибольшее внимание на прошлой неделе привлек круглый стол по «русскому вопросу», участники которого доказывали, что «спасти русских» как государствообразующий народ можно, только реализовав партийную «Программу Победы».

Из других примеров партийной активности стоит отметить очередной виток «антизапретительных» инициатив. ЛДПР выступила против запрета Минпромторга на параллельный импорт иностранных ноутбуков ряда известных брендов, призвав чиновников для начала «доказать реальное импортозамещение» на собственном примере. Добиваться корректировки новых правил пообещали и единороссы, которые, кроме того, озаботились защитой прав студентов, которым «зарубают» дипломы и рефераты за использование искусственного интеллекта. А Сергей Миронов потребовал от правительства подготовить «четкие подзаконные акты», которые внесут ясность в борьбу с пропагандой наркотиков в литературе и искусстве, поскольку излишне широкое толкование недавно введенных норм привело к «замешательству на грани помешательства».

Дмитрий Камышев

Законотворческая политика

На прошедшей неделе Госдума приняла сразу несколько знаковых законопроектов, по большинству из которых единороссы и оппозиционеры голосовали солидарно.

Так, никаких разногласий не возникло по поправкам, позволяющим привлекать релокантов к ответственности по 12 новым видам административных правонарушений и в качестве обеспечительной меры налагать арест на их имущество и денежные средства. Не возражала оппозиция против ужесточения миграционного контроля в части медицинского освидетельствования иностранцев и повышения пошлин для приезжих. Поддержало думское меньшинство и инициированный ЕР проект о бесплатном ЭКО для жен участников СВО.

Одним из редких исключений из этого правила стал закон о десятилетнем сроке исковой давности по приватизационным спорам: против него выступила КПРФ, расценившая эту инициативу правительства как «амнистию для тех, кто обворовал» Россию в 1990-е. А единороссы, в свою очередь, отклонили поправки коммунистов об учреждении специального ресторанного сбора в пользу СВО и предложение ЛДПР о введении новой памятной даты — День капитуляции Парижа 31 марта.

Среди внесенных законопроектов, как обычно, преобладали оппозиционные инициативы социальной направленности. КПРФ предложила запретить отбирать детей у родителей в связи с их тяжелым материальным положением. Справороссы выступили за предоставление россиянам пятидневного оплачиваемого отпуска по случаю свадьбы и установление единого минимального стандарта оплаты для медработников на уровне 150% от средней зарплаты в регионе. А ЛДПР решила поддержать самозанятых, предложив повысить установленный для них максимальный доход с 2,4 млн до 3,4 млн руб. и освободить на год от налога самозанятых женщин при рождении ребенка.

У «Единой России» (ЕР) закончились праймериз. Партия по максимуму использует эту возможность в отношениях и с элитами, и с избирателями. Причем особенность праймериз ЕР заключается в том, что их победители в подавляющем большинстве случаев и станут кандидатами.

У КПРФ впервые проходят свои праймериз — проект «Народный кандидат». Коммунисты только отрабатывают эту технологию, и результаты носят рекомендательный характер. Как я понимаю, праймериз для КПРФ в немалой степени возможность для мобилизации актива перед избирательной кампанией. ЛДПР и «Справедливая Россия» (СР) тоже готовятся к выдвижению кандидатов на съездах, а СР работает еще и над программой. Но это все находится в рамках обычной партийной подготовки к выборам и не особенно заметно для большинства избирателей. У «Новых людей» возник небольшой диссонанс: член их фракции в Госдуме Дмитрий Певцов, весьма известный артист, выступил с целым манифестом по поводу необходимости введения цензуры в искусстве, апеллируя к советскому опыту. С идеями партии это совсем уж не сочетается. Но, во-первых, нет никаких признаков того, что Певцов идет на выборы в списке «Новых людей», а во-вторых, в общественном мнении он не связывается с партией.

У «Единой России» завершились праймериз. По сравнению с предыдущими годами резко снизилась конфликтность, количество скандальных ситуаций, претензий. Возможно, в том числе потому, что по многим кандидатурам были достигнуты договоренности. Плюс большое количество плотных мероприятий, например церемония награждения победителей конкурса «Земский почтальон». Это работа с точечными группами тех людей, которые находятся «на земле».

КПРФ провела международный антифашистский форум, но очень незаметно: не было ни одной яркой фигуры, мероприятие потерялось. Плюс коммунисты завершили свой аналог праймериз, и там уровень конкурентности был достаточно низкий. Также КПРФ начала снова апеллировать к русской теме. Это было бы интересным ходом, особенно учитывая тот факт, что ЛДПР от русской темы фактически отказалась. Но пока я вижу у КПРФ очень серьезные проблемы с продвижением своих инициатив.

У «Справедливой России» была достаточно вялая история с программным комитетом: непонятно, о чем это и зачем. «Новые люди», на мой взгляд, гораздо ярче могли бы отыграть тему с агрессией «Соловьев Live» против «женских» инициатив Ксении Горячевой. А у ЛДПР, по моему мнению, катастрофический кризис жанра. По сути дела, их новостная лента в условиях очевидного дефицита бюджета сводится к тому, что они каждый день предлагают еще кому-то дать или льгот, или денег. А ответов на вопрос, откуда эти деньги взять, нет.

«Единая Россия» завершила предварительное голосование: проголосовали более 12 млн человек, более 10% всех избирателей страны. Партия продолжает проводить форумы «Есть результат!», где формирует предложения в «Народную программу». Стратегически ЕР с праймериз и форумами полностью захватывает инфополе, не оставляя остальным партиям хоть какого-то значимого места в повестке.

У «Народного кандидата» КПРФ определились лидеры онлайн-голосования. В рамках праймериз партия наконец-то смогла стартовать в масштабах всей страны не в конце июня, а в апреле. Это может дать не одну сотню тысяч голосов на предстоящих выборах. ЛДПР фокусировалась на думской повестке, стремясь по максимуму использовать остатки последней сессии созыва. Магистрально партия уже сформировала пул законопроектов для кампании, идет работа по отдельным узким социальным группам.

«Справедливая Россия» дала старт обсуждению предвыборной программы: после многолетних метаний партия возвращается к старой доброй «социалке». Но на этом поле пасутся все, а ЕР занимает доминирующее положение, и пробиться к избирателю будет крайне сложно. Эсеры пытаются компенсировать это за счет популистских инициатив, но без хорошей медиамашины заинтересовать избирателя будет сложно.

«Новые люди» выдвинут в Госдуму не менее десяти ветеранов СВО. У партии два главных актива: эффективное позиционирование (средний класс и крупные города) и поддержка государства. Ее позиционирование плохо совместимо с интеграцией ветеранов СВО в партсписки, но партия идет на это ради сохранения поддержки государства. Посмотрим, удастся ли им найти баланс в будущей кампании.