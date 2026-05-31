Россиянка пострадала при смертельном ДТП с пассажирским автобусом в Турции

При аварии пассажирского автобуса в турецкой провинции Денизли, в которой погибли восемь человек, 19-летняя россиянка получила ранения. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Турции в Telegram.

Как отметили в российской дипмиссии, пострадавшую гражданку России Байтемирову А.М. (дата рождения — 30 декабря 2006 года) доставили в больницу. «Посольство находится на связи с местными властями, а также с пострадавшей, которой оказывается необходимая консульская поддержка», — рассказали в российском представительстве.

Сегодня пассажирский автобус, следовавший из города Измир в Анталью, по неизвестным пока причинам врезался в дорожное ограждение и загорелся. ДТП произошло на трассе «Денизли—Айдын» у населенного пункта Саракей. Погибли восемь человек, среди которых — водитель и девятимесячный ребенок, еще 33 человека пострадали. Всего в автобусе находился 41 человек, включая 38 пассажиров. К месту происшествия были направлены подразделения скорой помощи, спасатели и пожарные.