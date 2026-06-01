Слябы перешли к коррекции

Рост экспортных цен на стальные заготовки из России, наблюдавшийся в условиях конфликта на Ближнем Востоке, может быть исчерпан. К концу мая котировки скорректировались до менее $490 за тонну из-за слабого спроса в Турции и снижения цен китайскими производителями. В первом квартале Россия заняла первое место по поставкам заготовок в Турцию, нарастив отгрузки в два раза год к году, но конкуренция на этом рынке растет за счет появления новых экспортеров.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Цены на российскую стальную заготовку в портах Черного моря за неделю к 29 мая снизились до $485–488 за тонну (FOB) против $488–490 за тонну неделей ранее, следует из обзора аналитиков BigMint. Коррекцию они объясняют слабым спросом в Турции, одном из основных потребителей российских стальных полуфабрикатов. Турецкие металлургические заводы откладывают новые заказы на сырье из-за снижения внутреннего потребления арматуры, указывают в BigMint.

Дополнительное давление на российские цены, по данным аналитиков, оказывает снижение стоимости китайских стальных заготовок в Турции на $10–15, до $525–530 за тонну (CFR; с учетом фрахта), с поставкой в июле—августе. Российская продукция на этом базисе стоит $515–520 за тонну, но покупатели считают более приемлемыми цены в $505–510 за тонну, отмечают в BigMint. Аналитики добавляют, что крепкий рубль и высокие производственные затраты ограничивают возможность российских экспортеров предлагать скидки.

Цены на российские стальные полуфабрикаты начали расти в марте в условиях конфликта на Ближнем Востоке, который привел к росту стоимости железной руды, удорожанию фрахта, в частности китайских поставок в Турции, а также перебоям с поставками из Ирана. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе—апреле 2026 года производство металла на Ближнем Востоке упало на 12,8%, до 16 млн тонн, в апреле — на 27,6%, до 3,7 млн тонн. Иран в марте выбыл из топ-10 стран—производителей стали по версии WSA. По данным BigMint, Иран по итогам 2025/26 финансового года (с 21 марта по 20 марта) экспортировал более 1,8 млн тонн стальной заготовки. Крупнейшим рынком остались страны Ближнего Востока, закупившие 980 тыс. тонн, поставки в Африку оцениваются в 440 тыс. тонн, в Афганистан — в 240 тыс. тонн, в Турцию — в 100 тыс. тонн.

По данным Турецкого статистического института, которые приводит SteelOrbis, по итогам первого квартала 2026 года Турция увеличила импорт стальных заготовок разного формата на 73,2% год к году, до 1,27 млн тонн, стоимость закупок выросла на 62,8%, до $623,43 млн. Россия заняла первое место в структуре стран-поставщиков, нарастив экспорт в январе—марте в два раза год к году, до 387,94 тыс. тонн. Китай увеличил поставки в 2,5 раза, до 251,56 тыс. тонн, импорт из ОАЭ подскочил почти в 39 раз, до 114,9 тыс. тонн. Как замечают в SteelOrbis, резкий рост отгрузок из ОАЭ и появление в числе крупных экспортеров Индонезии, Индии, Алжира и Вьетнама свидетельствуют о значительном изменении в структуре поставок стальных полуфабрикатов на турецкий рынок в 2026 году.

Как считают в BigMint, закупки импортного металлургического сырья в Турции во втором квартале 2026 года останутся осторожными. Заводы продолжают испытывать давление из-за слабой внутренней строительной активности, нестабильности экспортных рынков, роста стоимости финансирования и геополитической неопределенности, поясняют аналитики. Они добавляют, что забронированные грузы поступают в турецкие порты, но объемы новых заказов на заготовки могут постепенно снизиться, если спрос на длинномерную сталь останется нестабильным.

Опрошенные “Ъ” аналитики отмечали, что на загрузке турецких металлургических заводов может негативно сказаться ужесточение режима импортных квот на сталь в ЕС с 1 июля. По предварительным данным, размер квот будет снижен почти вдвое, а объемы вне квот будут облагаться 50-процентными пошлинами (см. “Ъ” от 20 мая).

Анатолий Костырев