Умерла актриса из сериала «Триггер» Елена Глебова

Заслуженная артистка России Елена Глебова скончалась в возрасте 69 лет, сообщили «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чумичев / ТАСС Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Елена Глебова родилась 28 июля 1956 года в Москве в семье актера Петра Глебова, исполнившего главную роль в картине «Тихий Дон» 1958 года.

В 1978 году Елена Глебова окончила Школу-студию МХАТ. В МХАТе имени Горького она работала до 1999 года. Еще будучи студенткой, она исполнила одну из главных ролей в многосерийном фильме «Соль земли» Искандера Хамраева 1978 года. Она также известна по картинам «Ипподром» (1979), «Россия молодая» (1981), «На крутизне» (1985).

Последней вышедшей на экраны картиной госпожи Глебовой стала многосерийная драма «Триггер» 2018 года. Всего за свою карьеру Елена Глебова исполнила роли в 27 художественных фильмах.