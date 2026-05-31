Япония передаст Филиппинам шесть эсминцев для защиты от Китая

Правительство Японии отправит властям Филиппин шесть эсминцев, которые ранее находились в составе японских сил морской самообороны. Соглашение о передаче кораблей подписано в рамках расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами. По мнению местных экспертов, оно направлено на «сдерживание Китая в регионе».

Передаваемые Филиппинам японские эсминцы класса «Абукума» — это корабли с водоизмещением в 2000 тонн и экипажем около 120 человек. Эсминцы оснащены артиллерийскими системами, противолодочными и противокорабельными ракетами, торпедными аппаратами. ВМС Филиппин не располагают собственными эсминцами.

Представители Японии и Филиппин в последнее время заявляют, что сталкиваются с «попытками КНР расширить свое влияние в ряде спорных районов Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей».

Двустороннее военное сотрудничество между Японией и Филиппинами подразумевает совместные учения, обмен радиолокационными данными и стратегический диалог. В прошлом году власти двух стран подписали соглашение, позволяющее размещать войска на территории друг друга. Это стало первой подобной сделкой в истории отношений Японии и Филиппин.

Евгений Хвостик