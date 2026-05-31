Семейная ипотека «съезжает» из однушек

Россияне стали реже брать в ипотеку однокомнатные квартиры и переключились на более просторное жилье. К таким выводам пришли эксперты «Домклик». Еще в начале года на однушки приходилось 58% всех выданных ипотечных кредитов по госпрограммам. Сейчас показатель приблизился к 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В случае с рыночной ипотекой ситуация чуть отличается. Здесь доля у однокомнатных квартир сократилась менее значительно с 45% до 43,5%. Чем объясняется такая тенденция? По словам члена совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артема Цогоева, россияне стали реже рассматривать покупку квартиры в ипотеку как способ вложения денег:

«История эта объясняется тем, что из семейной ипотеки уходит так называемый инвестиционный элемент. То есть многие люди, которые имели право на ее получение, приобретали квартиры-студии, однокомнатные квартиры для того, чтобы их сдавать, то есть в инвестиционных целях. Благодаря ужесточению политики, связанной с выдачей таких кредитов, изменилась структура спроса. Он по семейной ипотеке как раз переориентировался в сторону больших квартир, двух- и трехкомнатных.

По всей видимости, Минфин будет и дальше закручивать гайки и убирать инвестиционный спрос из семейной ипотеки вообще. Поэтому, скорее всего, этот тренд сломлен не будет».

Доля льготной ипотеки, выданной на двухкомнатные квартиры, наоборот, увеличилась. Теперь таких кредитов берут почти столько же, сколько и на однушки. Однако вряд ли эта тенденция будет усиливаться, полагает почетный член Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов:

«Конечно, очень бы хотелось надеяться на то, что вдруг случится некое экономическое чудо, широкие слои населения резко разбогатеют и, понятное дело, захотят жить попросторнее. Но надо отталкиваться от реалий, а в реалиях я никаких драйверов для подобных изменений, честно говоря, пока не наблюдаю. При этом жизнь все равно должна продолжаться, и совершенно понятно, что в приоритете на приобретение все равно будет оставаться наиболее доступное в плане ценника жилье. А это у нас — однокомнатные или даже, скажем, малогабаритные квартиры».

По данным портала недвижимости Realtymag.ru, в мае средняя стоимость однокомнатных новостроек на московском рынке составляла 529,8 тыс. руб. за квадратный метр.

Андрей Загорский