За год спрос на глэмпинги в Татарстане вырос в 3,7 раза

Татарстан показал самый высокий в России рост спроса на глэмпинги за последний год, увеличившись в 3,7 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Второе место по динамике заняла Адыгея с ростом в 2,6 раза, третье — Санкт-Петербург с показателем 2,2 раза. Также значительный прирост зафиксирован в Тверской области (83%) и Калининградской области (39%).

По доле бронирований весной 2026 года лидирует Ленинградская область с 15% рынка, показав рост на 18% за год. Московская область занимает второе место с долей 9,2%. В топ-5 регионов также вошли Тверская область (6,5%, рост 83%), Республика Алтай (6,4%, снижение 29%) и Республика Карелия (5,8%, рост 26%).

Влас Северин