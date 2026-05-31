Страны Западной Африки эвакуировали граждан из ЮАР из-за всплеска ксенофобии

Страны Западной Африки начали эвакуацию своих граждан из ЮАР из-за растущей ксенофобии и насилия, пишет Financial Times (FT). Первой репатриацию организовала Гана. Около 300 человек были вывезены из Йоханнесбурга на этой неделе, 31 мая ожидается отправка второго рейса.

Причиной эвакуации стали распространяемые в соцсетях видео нападений на африканцев из соседних стран. Нигерия, имеющая одну из крупнейших диаспор в ЮАР, также готовится к эвакуации. На вывозные рейсы зарегистрировались около 130 граждан, а сенат страны назвал атаки «варварскими» и планирует отправить в Преторию делегацию для обсуждения мер защиты нигерийцев.

ЮАР является самой индустриально развитой экономикой континента. В стране проживает около 4 млн иммигрантов, это составляет 6% населения. Однако уровень безработицы в ЮАР достигает 33%. Как пишет FT, местные жители считают, что «иммигранты виноваты в нехватке рабочих мест и услуг».

Случаи насилия в стране уже приводили к трагедиям: в 2008 году погибли более 60 человек, а беспорядки 2015 и 2019 годов испортили отношения ЮАР с Нигерией, Зимбабве и Мозамбиком.

Правительство ЮАР осудило нападения. Однако власти страны предупреждают о возможном распространении дезинформации. Аналитики же отмечают, что мигранты становятся «козлами отпущения за системные провалы государства». «Это просто позор», — заявил бывший советник президента ЮАР и старший научный сотрудник аналитического центра New South Institute в Йоханнесбурге Алан Хирш. Господин Хирш указал на отсутствие у властей «последовательной стратегии борьбы с ксенофобией».

