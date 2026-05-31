В Варгашинском округе в ДТП погибли два человека

После столкновения автомобилей в Варгашинском округе погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, днем 30 мая 71-летний водитель Fiat Albea при выезде на главную дорогу не уступил машине Daewoo Nexia под управлением 45-летнего водителя. Транспортные средства столкнулись. В результате аварии пассажир первого автомобиля и водитель второго погибли на месте. Водитель Fiat и его второй 21-летний пассажир госпитализированы.

