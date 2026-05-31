В Прикамье из-за грозы произошло шесть пожаров

В Юсьвинском муниципальном округе случился пожар в жилом доме. Погибших и пострадавших нет. Причиной возгорания, произошедшего 28 мая, стал грозовые разряды. Причиненный ущерб устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Всего с начала недели ведомством зафиксировано шесть пожаров, причиной которых стала гроза.

Неблагоприятные метеорологические условия также послужили отключению электроснабжения в ряде муниципалитетов Прикамья. Так, 28 мая во второй половине дня из-за сильных порывов ветра в отдельных районах Березников и Усолья повалены деревья, оборвались линии электропередач, затруднился проезд транспорта. Днем также произошло повсеместное отключение электроснабжения в Чердынском округе. Специалисты «Россети Урал» устранили все нарушения в работе энергообъектов.