Гибель певца зазвучала по-новому

Как стало известно “Ъ”, новый поворот произошел в расследовании обстоятельств гибели весной 2024 года известного оперного певца Евгения Кунгурова. СКР признал отца артиста Виктора Кунгурова потерпевшим по делу о доведении до самоубийства. Однако сам Кунгуров-старший настаивает, что его сын стал жертвой умышленного убийства, что, по его мнению, подтверждается некоторыми данными, которые следствие ранее не принимало во внимание: пропажей одежды певца, на которой могли сохраниться следы борьбы, а также нехарактерным для исполнителя стилем СМС-сообщений, которые он якобы посылал родным перед смертью.

Евгений Кунгуров (2011 год)

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Евгений Кунгуров (2011 год)

По данным “Ъ”, постановление о признании потерпевшим Виктора Кунгурова по уголовному делу о доведении до самоубийства его сына Евгения вынесла на днях следователь Савеловского отдела ГСУ СКР по Москве. После этого 71-летнего военного пенсионера, постоянно проживающего в городе Заречном Свердловской области, где был похоронен два года назад его сын, допросили в новом статусе.

«Допрос был довольно кратким, но его нельзя назвать формальным»,— сообщил “Ъ” адвокат господина Кунгурова Евгений Черноусов. По его словам, его доверитель еще раз изложил свою версию об умышленном убийстве сына и инсценировке его самоубийства. «Виктор Евгеньевич привел следователю дополнительные доводы»,— добавил защитник.

Как рассказывал “Ъ”, 40-летний солист Калининградского музыкального театра погиб 8 апреля 2024 года в Москве.

Его труп нашли под окнами дома на Зоологической улице, где артист с женой снимали квартиру на девятом этаже. Евгений Кунгуров в последние годы жизни активно работал на телевидении: был соведущим программы «Романтика романса», участником проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», проектов «Голос» и «Один в один!» на «Первом канале». Запомнился он и выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные».

Согласно первоначальной версии правоохранителей, Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни.

Накануне он отправил жене Ирине Мелединой СМС-сообщение, что на следующий день она обнаружит его в ванной. При осмотре квартиры нашли нож со следами крови, а на руках погибшего — порезы. После этого певец упал с большой высоты.

Однако отец погибшего и его адвокат не согласились с этой трактовкой событий, обратившись с заявлениями к руководству СКР и Генпрокуратуры. Они настаивали, что не был должным образом произведен осмотр места происшествия, его фото- и видеосъемка, не был допрошен консьерж дома.

Никаких отпечатков пальцев на ноже не оказалось, пропали два мобильных телефона певца, с одного из которых якобы было отправлено предсмертное СМС, и т. д. Кроме того, указал защитник, травмы головы, ставшие причиной смерти Евгения Кунгурова, нехарактерны для падения с высоты, а скорее свидетельствуют о нанесении ему удара тяжелым предметом.

По версии Кунгурова-старшего, певец мог погибнуть после некоего конфликта в квартире, после этого его тело пытались вынести из подъезда, но по пути сбросили с балкона четвертого этажа, что и объясняет отсутствие характерных для падения с большей высоты травм.

На новом допросе, по данным “Ъ”, Виктор Кунгуров сообщил, что в день смерти жена Евгения Ирина отправила ему сообщения по телефону, что сын якобы «находится в бешенстве», грозится покончить с собой и т. д. Отец попытался созвониться с сыном, но тот не брал трубку. Тогда пенсионер отправил сыну через мессенджер сообщение с вопросом, что происходит.

Ответ пришел почти сразу: «Ничего, папа». Однако, как утверждает Кунгуров-старший, сын всегда называл его только «батей». Как считает потерпевший, сообщение с пропавшего затем телефона сына писал другой человек.

Адвокат Евгений Черноусов, в свою очередь, отметил, что вместе со своим доверителем намерен вновь обращаться к руководству СКР и Генпрокуратуры. По их мнению, проведение расследования в Савеловском отделе комитета не обеспечивает всеобъемлющего и всестороннего расследования.

«По нашему мнению, следствие должны вести сотрудники столичного главка СКР, их квалификации мы вполне доверяем»,— подчеркнул господин Черноусов. По его словам, на данный момент следствие не дало оценки недавно вскрывшемуся важнейшему обстоятельству — загадочному исчезновению одежды певца.

В момент обнаружения тела погибшего под окнами дома на Зоологической улице на нем было только нижнее белье. Но из квартиры, согласно протоколам осмотра, верхняя одежда не изымалась.

Кунгуров-старший и его адвокат считают, что вещи были сознательно унесены из жилища и уничтожены, поскольку на них оставались кровь от раны на голове, следы борьбы и биологические следы напавших на певца преступников. А эти улики, по мнению потерпевшей стороны, однозначно бы свидетельствовали об умышленном убийстве и привели бы к переквалификации уголовного дела на соответствующую ст. 105 УК.

Первоначально следователи в мае 2024 года и декабре 2025 года в возбуждении дела вообще отказывали, а расследование о доведении до самоубийства началось спустя почти два года после гибели Евгения Кунгурова.

Проверка работы следователя СКР на месте ЧП на Зоологической улице также проводилась, но признаков превышения им должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) или фальсификации доказательств обнаружено не было.

Сергей Сергеев