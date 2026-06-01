Выезжают налегке

Продажи новых легковых машин в 2026 году начнут постепенно восстанавливаться, ожидает часть аналитиков. Автопроизводители, напротив, скорее пессимистичны в оценках, считая, что рынок максимум покажет прошлогодние результаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) в России перейдет к восстановлению в 2026 году, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо»; есть у “Ъ”). Там ожидают роста продаж на 2,3% год к году, до 90 тыс. штук.

Как считают аналитики, спрос будет стимулировать снижение ключевой ставки, устаревание парка, развитие онлайн-торговли и внутригородской логистики. По прогнозам «ТеДо», в 2027 году реализация LCV вырастет до 99 тыс. штук, в 2028 году — до 107 тыс. штук, в 2029 году — до 114 тыс. штук, в 2030 году — до 120 тыс. штук.

Продажи LCV, согласно «Автостату», по итогам января—апреля снизились на 22,5%, до 21 тыс. штук. В апреле реализация сократилась на 22,1%, до 6,23 тыс. штук, но выросла к маю на 9,2%. Самый продаваемый бренд на рынке по итогам четырех месяцев — GAZ. Продажи производителя упали на 10,8%, до 11 тыс. штук. На втором месте — UAZ с результатом 2,74 тыс. машин, что на 25% ниже результатов прошлого года. Замыкает топ-3 марка Lada, снизившая продажи на 46,2%, до 2,7 тыс. штук. Следом идут Sollers (минус 19,9%, до 1,6 тыс. штук) и Mercedes-Benz (минус 5,2%, до 547 штук).

Топ моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) по продажам в январе—апреле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) 1 GAZ Gazelle Next 5132 –21 24,4 2 Lada Largus VU 1725 –40,2 8,2 3 GAZ Gazelle NN 1496 197,4 7,1 4 GAZ 3302 1459 –17,9 6,9 5 GAZ 2217 1281 –4,7 6,1 6 UAZ 3909 1238 –27,6 5,9 7 Sollers Atlant 962 –38 4,6 8 Lada Granta VU 883 –55,1 4,2 9 UAZ Profi 848 –25,5 4 10 GAZ Sobol NN 724 –11,8 3,4 11 Mercedes-Benz V-Class 499 –1 2,4 12 Isuzu ELF 496 4,4 2,4 13 GAZ 2310 388 –33,1 1,8 14 Foton Toano 372 –41,9 1,8 15 Sollers SF1 369 9125 1,8 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Автопроизводители, опрошенные “Ъ”, менее оптимистичны. По оценке Горьковского автозавода (марка GAZ), в апреле сокращение рынка усилилось до минус 17% после некоторого замедления в марте (до минус 8%). «Падение продолжается даже относительно рекордно низких показателей 2025 года, что указывает на системный кризис спроса, а не на временную коррекцию»,— говорят в компании.

Ключевой фактор снижения спроса, считают на Горьковском автозаводе,— заградительный уровень стоимости лизинга как следствие жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Также негативно влияет падение деловой активности: бизнес направляет свободные средства не на расширение или обновление автопарков, а на пополнение оборотного капитала. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов подтверждает, что малый и средний бизнес — основной потребитель такой техники — сейчас крайне осторожно подходит к долгосрочным инвестициям. При дорогом кредите, высокой цене техники и осторожном потребительском спросе предприниматели чаще ремонтируют, а не обновляют парк, добавляет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

При текущей конъюнктуре падение рынка с высокой вероятностью продолжится до конца 2026 года, прогнозируют на Горьковском автозаводе. «Спрос будет держаться на вынужденных заменах — тех покупках, которые уже невозможно откладывать из-за износа техники»,— считают там. Единственным амортизатором, удерживающим рынок от еще более глубокого обвала, остаются госпрограммы стимулирования спроса и собственные программы производителей и дилеров, позволяющие купить новый автомобиль со скидками, «но надолго ресурсов производителей и дилеров не хватит», продолжают в компании. Актуализировать спрос на рынке на предприятии надеются с помощью запуска новых моделей повышенной функциональности. Например, уже ведется подготовка к производству автомобиля «Газель NN 4Х4» полной массой 5 тонн. «За счет увеличенной грузоподъемности этой машины кардинально расширяется ассортимент доступных надстроек для создания различных вариантов спецтехники на ее базе»,— добавляют там.

По оценке «Соллерса», в базовом сценарии рынок LCV останется на уровне 2025 года за счет увеличения продаж в третьем-четвертом кварталах, в пессимистичном сценарии — снизится на 5–7% по итогам года. Крупные клиенты переносят решения об обновлении парка на более поздние сроки, ожидая дальнейшего снижения ставок по кредиту и лизингу, а малый и средний бизнес находится в режиме выживания, рассказывают в компании. «Трафик в дилерские центры со стороны мелкорозничных клиентов в этом году резко снизился. Без дополнительных стимулирующих программ эта категория потребителей в обозримой перспективе в салоны не вернется»,— отмечают в «Соллерсе».

Партнер SBS Consulting Дмитрий Бабанский также полагает, что рынок 2026 года будет примерно на уровне прошлого года. Негативные факторы — высокая ключевая ставка, утильсбор, налоговая реформа (значительная доля LCV — это малый бизнес, который теперь платит больше налогов) и замедление в смежных отраслях (в том числе стройка и логистика) — перевешивают потенциальные драйверы роста, считает эксперт.

Наталия Мирошниченко