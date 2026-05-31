В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за невыплаты зарплат в «Газтехнике»

Следственный отдел СУ СКР по Свердловской области возбудил дело в связи с сообщениями о невыплате зарплат (ст. 145.1 УК РФ) работникам компании в Екатеринбурге, специализирующейся на строительстве инженерных коммуникаций для газоснабжения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи уже приступили к выяснению всех обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Е1, речь идет о компании «Газтехник». Ее бывший работник, отец трех детей Дмитрий Кардашев рассказал порталу, что больше года работал слесарем-монтажником с окладом в 130 тыс. руб., однако в конце апреля был вынужден уволиться из-за задержек зарплаты, которые начались с февраля. «В общей сложности руководство задолжало ему 555 тыс. руб. В подобной ситуации оказались еще двое его коллег — слесарь Яков Шигин, которому не выплатили 886 тыс. руб., и электросварщик Вячеслав Бовкуш, недополучивший 150 тыс. руб.»,— пишет Е1, добавив, что все трое проработали в «Газтехнике» от пяти месяцев до трех лет.

Бывшие сотрудники компании пояснили порталу, что получали зарплату в конверте. «Нас не устраивали официально, все говорили: "Потом да потом". Зарплату мы получали в конверте. Это был мой единственный источник дохода. У меня дети голодные сидят. Когда я начал возмущаться из-за задержек зарплаты, мне сказали: "Не нравится — увольняйся и иди работать в "Горгаз" за 50 тыс. руб."»,— цитирует одного из бывших работников организации Е1.

Компания «Газтехник» была зарегистрирована в Екатеринбурге в 2012 года, с того момента ей владеет и руководит Алексей Жуков. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2025 году выручка организации составила 80 млн руб., чистая прибыль — 335 тыс. руб.

Учредитель и директор компании Алексей Жуков в разговоре с порталом назвал заявления бывших сотрудников «полным враньем». «Расчеты были получены. И вообще, они не были официально устроены. Кто-то из них проработал, допустим, один месяц и забухал. Я буду требовать опровержения, если это дойдет до массового распространения»,— добавил бизнесмен.

В СКР подчеркнули, что уже проводят допросы свидетелей по уголовному делу. «Истребуется интересующая следствие документация, выполняются иные процессуальные мероприятия, по итогам которых ситуации будет дана надлежащая правовая оценка»,— пояснили в ведомстве.

Василий Алексеев