Основателя грузинского аналога «Бессмертного полка» задержали по обвинению в шпионаже

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала основателя и руководителя «Евразийского института» Гулбаата Рцхиладзе и директора медиа-союза «Евразия» Ираклия Чихладзе по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом на двух разных брифингах, проведенных с интервалом в два часа, сообщил заместитель главы СГБ Лаша Маградзе, сообщает грузинское издание Interpressnews и TV-Pirveli.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леван Авлабрели / РИА Новости Фото: Леван Авлабрели / РИА Новости

На первом брифинге господин Маградзе заявил, что Гулбаат Рцхиладзе проводил «конспиративные встречи» с иностранными спецслужбами как в самой Грузии, так и за ее пределами. За деньги он передавал им информацию «разведывательного характера», а также организовывал различные мероприятия в их интересах. Представитель СГБ подчеркнул, что господин Рцхиладзе одновременно сотрудничал со спецслужбами двух государств. Позднее журналистам неофициально подтвердили, что речь про Россию и Иран.

Гулбаат Рцхиладзе был координатором акций «Бессмертного полка Грузии». Он награжден специальной медалью и призом дипломатического представительства РФ в Грузии (Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси) «за сохранение исторической памяти». В мае текущего года господин Рцхиладзе инициировал создание и возглавил «Совет по мониторингу русофобии в Грузии». Он выступал за вступление страны в Евразийский союз, обвинял Михаила Саакашвили в развязывании войны в августе 2008 года, часто высказывался против вступления Грузии в НАТО и ЕС.

Через два часа после первого брифинга Лаша Маградзе провел второй. На нем он сообщил об аресте еще одного подозреваемого — Ираклия Чихладзе. Он, по словам замглавы СГБ, создал ряд НКО и медиа-платформ. С их помощью, по версии СГБ, он передавал информацию иностранным спецслужбам.

Ираклий Чихладзе, кроме медиа-союза «Евразия», основал НКО «Кавказский центр прав человека», а также НКО «Кавказский институт гражданских слушаний» и медиа-издание «Кавказньюс».

В обоих случаях возбудили уголовные дела о шпионаже (ч. 1 ст. 314 УК Грузии). По этой статье подозреваемым грозит от 8 до 12 лет. Ни один из задержанных не признает вины. Их адвокаты отказываются оглашать детали дела, ссылаясь на то, что СГБ наложило гриф «государственная тайна» на ее материалы и вменило в обязанность адвокатам не разглашать тайну следствия под угрозой уголовного преследования.

Георгий Двали, Тбилиси