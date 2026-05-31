Песков прокомментировал письмо Зеленского Трампу о поставках оружия

В Кремле не стали делать долгих прогнозов по реакции США на новый запрос Украины о поставках вооружений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в этой ситуации нужно ориентироваться буквально на почасовой прогноз.

«Дальше, вы имеете в виду до обеда, после обеда? Здесь шаг гораздо мельче. Тут надо ориентироваться. Тут почасовой прогноз»,— ответил господин Песков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину на вопрос, чего ждать дальше от американцев.

Украинское издание Kyiv Independent и Axios сообщили 27 мая, что президент Украины Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой увеличить поставки систем ПВО и ракет к ним. По данным украинского издания, это связано с нехваткой боеприпасов у ВСУ.

Помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на это предположил, что США вряд ли согласятся на такую просьбу. По его оценке, американские вооружения сейчас нужны в других регионах.