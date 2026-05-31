Лимит по новым кредиткам в Удмуртии снизился почти на 7% в апреле

Средний размер лимита по выданным кредитным картам в Удмуртии снизился в апреле до 96,7 тыс. руб. Это на 6,8% меньше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По размеру лимита Удмуртия заняла 20-е место среди 30 регионов страны с наибольшей выдачей кредиток. В среднем этот показатель в РФ составил 103,2 тыс. руб. Год к году снижение на 8,5%.

«В последнее время средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам стабилизировался на уровне около 100 тыс. руб. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора по охлаждению кредитного рынка»,— считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что на фоне жесткой ДКП банки делают акцент на управлении качеством портфеля — в частности, усиливают фильтрацию заемщиков, что ведет к ограничению выдачи новых кредиток и средних лимитов по ним.

Отметим, что выдача кредиток в апреле в Удмуртии сократилась до 13,8 тыс. единиц, что на 6,1% меньше, чем годом ранее. Представитель бюро рекомендовал гражданам не допускать ухудшения кредитной истории.