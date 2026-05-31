«Принц тьмы» ушел в цифровое измерение

Цифровой клон Оззи Осборна с искусственным интеллектом встретится с фанатами музыканта. Аватар представят в конце лета. Фронтмен группы Black Sabbath умер в прошлом году. Официальное разрешение на разработку ИИ-копии исполнителя дала его семья.

По словам сына музыканта Джека Осборна, цифровой Оззи оказался «пугающе похожим» на его отца:

«То, что мы создаем, будет сделано со вкусом. Это не будет чертовски скучно. И это действительно сложно. Не просто подключение изображения моего отца к ChatGPT. Это высокотехнологичное решение, с которым мы будем работать, и оно будет ощущаться очень реалистично. Мы обсуждали это еще до его смерти, то, чтобы сделать что-то подобное… Я знаю, ему бы это понравилось».

Благодаря технологии «цифровой ДНК» виртуальный аватар сможет двигаться, разговаривать и отвечать на вопросы фанатов. Таким образом, он полностью имитирует мимику и поведение легенды хеви-метала. По словам вдовы музыканта Шэрон Осборн, изображение детализировано настолько, что на лице клона видно, как проступает щетина. Скорее всего, ИИ-двойник Озззи Осборна найдет своего фаната, считает владелец и глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников:

«Шэрон будет продолжать монетизировать своего прекрасного "Принца тьмы". В принципе, это имеет смысл, потому что запрос аудитории достаточно большой. Люди обожают Оззи, его клоунады, неистовый дух, то, как он постоянно отчебучивал какие-нибудь смешные штуки. Он всегда делал это искренне и по-настоящему.

Технологии, которыми будут пользоваться Осборны, в общем, на поверхности. Я в США занимался большим международным проектом Sleeping Beauty Dreams. Идея была примерно та же самая: взять танцовщицу, надеть на нее 14 датчиков, создать аватары, которые станут двигаться в живом исполнении на огромном экране. Другое дело, что мы это делали достаточно cost-effective. А вот, например, ABBA сделали это вообще шикарно. В туре, посвященном альбому Voyage, четыре музыканта за сценой были "одеты" в аватары, а на огромном экране зрители видели тех самых молодых, прекрасных, эмоциональных и любимых всеми артистов. Но если они захотят идти дальше и делать голографического Оззи, то это, наверное, будет еще круче».

Пока непонятно, отправится ли «нейроОсборн» на гастроли. Семья музыканта не раскрывает, как именно будет использоваться образ вокалиста. Это может быть фильм, реклама или выставка. В любом случае новая форма бессмертия может приносить хорошие деньги в шоу-бизнесе, заметил кино- и музыкальный продюсер, фронтмен рок-группы ST JUDA Сергей Горбачёв:

«Это уже не просто развлечение, а начало совершенно новой эпохи шоу-бизнеса. Индустрия к этому шла давно.

Мы уже видели голограммы Тупака, цифровое омоложение актеров в Голливуде. Теперь технологии дошли до уровня, когда артист может буквально продолжать существовать как медийный персонаж даже вне сцены и возраста. Как музыкант я прекрасно понимаю, насколько это может быть коммерчески востребовано. Виртуальный Оззи может проводить интерактивные встречи с фанатами, записывать персонализированные обращения, участвовать в рекламе, появляться в видеоиграх, метавселенных и VR-концертах. Многие поклонники, скорее всего, это воспримут как возможность снова увидеть кумира, а другие — как эксплуатацию памяти артиста. Но с коммерческой точки зрения спрос почти гарантирован.

В России этот тренд тоже начинает очень быстро набирать обороты. Самый громкий пример — это проект "Высоцкий. Высота", где использовались полноценные цифровые аватары. Причем речь идет уже не просто о проекциях, а о попытке воссоздать харизму, мимику и манеру исполнения артиста. Подобные проекты у нас становятся востребованными не только у аудитории 40+, которая застала этих музыкантов живыми. Молодежь тоже начинает воспринимать их как легенд поп-культуры.

Это вообще огромный рынок. Можно делать не только концерты, но и интерактивные музеи, документальные фильмы с живым участием артиста, ИИ-интервью, цифровые экскурсии и даже образовательные проекты. По сути, артист превращается в вечную интеллектуальную собственность, которая может приносить доход десятилетиями».

Образы ушедших легенд поп-культуры, например, Майкла Джексона или Виктора Цоя, уже возвращались на сцену после смерти в виде голограммы. Но не все так гладко: восемь лет назад фанаты раскритиковали турне цифрового двойника Эми Уайнхаус. Позже гастроли отменили. Впрочем, технология может приносить доход и живым исполнителям, рассказал руководитель скаутинга музыкального лейбла Koala Константин Власенко:

«Это может быть популярно, особенно у суперфанатов. Огромное количество поклонников готовы буквально сметать весь мерч, вписываться в любые активности, которые могут дать им какое-то взаимодействие и интерактив с их любимцем. И это может применяться не только в ключе ушедших артистов из жизни, но и живых.

На образ авторское право не распространяется, но распространяется на псевдоним, товарный знак псевдонима, а также есть права именно на музыку. Но на Западе, например, Kiss смогли доказать, что и их фирменный макияж является охраняемым как отдельный объект авторского права. На данный момент с помощью ИИ могут создавать треки и использовать фирменный стиль в музыкальном ключе именно артиста. И, к сожалению, это невозможно ограничить. То есть на Spotify существуют треки, как будто бы записанные самими артистами. И эти композиции слушаются людьми. Но западные платформы сейчас уже отказываются принимать ИИ-контент».

Оззи Осборн умер прошлым летом в возрасте 76 лет в результате долгой болезни, спустя несколько недель после прощального концерта. Поклонники пионера хеви-метала восприняли заявления о его виртуальной копии неоднозначно. Некоторые назвали это неуважительной сделкой, которая противоречит желаниям вокалиста. Впрочем, по словам Джека Осборна, в планах семьи — распространить цифровой образ его отца по всему миру и продлить виртуальную жизнь музыканта «до тех пор, пока существуют компьютеры».

Анжела Гаплевская