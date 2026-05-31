В Иркутске один человек погиб и один пропал без вести после опрокидывания лодки

В Иркутске 31 мая возбуждено уголовное дело после инцидента с опрокидыванием лодки на реке Ангаре в черте города. Как уточняет пресс-служба Восточного межрегионального СУ СКР на транспорте, расследование ведется по факту «нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц».

По данным следствия, судоводитель лодки с подвесным мотором перевозил по Ангаре трех пассажиров. В районе острова Поповского лодка наткнулась на препятствие, перевернулась и затонула, а четыре человека оказались в воде без спасательных жилетов.

Помощь владельцу лодки и одному из пассажиров оказали люди с судна, которое оказалось неподалеку от места инцидента. Известно также, что еще один пассажир погиб в воде, его тело доставили на берег. Местонахождение 16-летней девушки не известно.

Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего. Сотрудниками спасательных служб организованы поиски пропавшей девушки.

Влад Никифоров, Иркутск